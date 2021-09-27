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20:01 27.09.2021

В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

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В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский намерен рекомендовать правительству продлить режим ЧС вдоль границы с Беларусью на 60 дней из-за сложной ситуации с нелегальными мигрантами, передают в понедельник европейские СМИ.

"Я буду рекомендовать правительству продлить режим ЧС на польско-белорусской границе", - заявил глава МВД Каминьский на пресс-конференции. В сообщениях отмечается, что этот режим, если его не продлят, истекает в конце сентября.

По данным МВД Польши, всего около 8,2 тыс. человек задержали пограничники на границе Беларуси и Польши и помешали мигрантам пересечь ее, а 1,2 тыс. пересекли границу, но в итоге были задержаны в Польше. Каминьский отметил, что десятки задержанных мигрантов имели контакты с террористическими группировками, некоторые задержанные проживали в России.

По меньшей мере шесть человек скончались в этом году при попытке пересечь границу Беларуси и Польши, отмечается в сообщениях.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку она не пускает обратно мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому сотни людей застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Теги: #продление #граница #польша #чс
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