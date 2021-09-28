28 сентября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 28 сентября, отмечают Международный день всеобщего доступа к информации, Всемирный день борьбы против бешенства, в Чехии День святого Вацлава — День государственности, в Китае празднуют день рождения Конфуция или День рождения учителя, а православная церковь чтит память великомученика Никиты Готского.

Международный день всеобщего доступа к информации учреждён ЮНЕСКО в 2015 году. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году также включила эту дату в список своих международных дней.

Также сегодня Всемирный день борьбы с бешенством, призванный привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. А дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

Православная церковь чтит память святого Никиты Готского, который жил примерно в IV веке на берегах Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Правил здесь язычник Атанарих, которого Никита открыто обличал, что привело к мученической смерти проповедника. Язычники хотели вынудить христианина отречься от веры, но Никита был тверд. В конце концов мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не опалил тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

Традиции:

В народе этот день называли гусятник, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых раньше старательно откармливали. В свою очередь, дикие гуси улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний промысел в этом году. Конечно же, главным блюдом в этот день был печеный гусь.

Сегодня начинали сбор репы, а другие корнеплоды пытались убрать раньше, поскольку утром наблюдались достаточно сильные заморозки. Из репы готовили множество различных блюд – ее варили, парили, ели в сыром виде. Также делали из нее кашу. Было распространено много историй и сказок, связанных с репой. Одна из самых известных – "Репка".

Запреты:

Серьезную работу и нововведения лучше отложить.

Запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбы.

Не рекомендуется убирать дома.

Приметы:

Гусь клюв прячет под крыло – к ранней зиме, в воде плещется – к потеплению.

Дождь – к поздней и сырой весне.

Много муравейников в лесу – к холодной зиме.

Утки ныряют в пруду – к дождю.

Именины: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот, Вацлав, Марк.