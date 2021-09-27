ЕС и Молдова нацелены на усиление сотрудничества в сфере безопасности, обороны - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску в Брюсселе в понедельник заявил, что они договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

"На сегодняшней встрече мы обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Молдовой... Мы также обсудили способ для продвижения сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Борреля.

По его словам, они также договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".

Боррель приветствовал стремление Молдовы "сблизиться с ЕС" и указал на важность "амбициозной программы реформ" молдавского правительства.