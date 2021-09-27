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17:47 27.09.2021

В Украине по инициативе СНБО впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами

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В Украине по инициативе СНБО впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами

По инициативе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Украине в шестимесячный срок будет проведен аудит состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами за прошлый трехлетний период.

"18 июня 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", которое введено в действие указом президента Украины от 20 августа 2021 года №372. С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинету министров Украины согласно этому решению поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период", - сообщает Аппарат СНБО Украины.

В частности, во время осмотра будут проанализированы: особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники; эффективность осуществления ВТС Украины с иностранными государствами, финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства, результаты деятельности органов госуправления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны.

"На основе обзора будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет подана на рассмотрение СНБО Украины", - сказано в сообщении.

 

Теги: #снбо #аудит
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