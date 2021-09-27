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17:39 27.09.2021

Кабмин и USAID заключили соглашение на $9 млн для улучшения системы здравоохранения и роста экономики

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Кабинет министр Украины и правительство США заключили "Дополнительное соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития" на общую сумму $9 млн.

"Жизнь и здоровье людей всегда является приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление состоятельности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней», - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаль пресс-служба правительства.

Отмечается, что дополнительное соглашение предусматривает выделение $7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и $2 млн на обеспечение роста экономики.

Документ подписали Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, а временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение.

Теги: #usaid #здравоохранение
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