В Макрона бросили яйцо во время поездки в Лион

Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Лион, задержан, сообщает газета "Фигаро".

Макрон в понедельник прибыл в Лион, где посетил выставку, посвященную гостиничному и ресторанному бизнесу.

Стоявший в толпе молодой мужчина кинул яйцо в Макрона, попав ему в плечо. При этом яйцо не разбилось. Стражи порядка задержали мужчину.

Газета "Фигаро" напоминает, что это не первый подобный инцидент. В 2017 году в Макрона также бросили яйцо, тогда оно попало в голову президента и разбилось.