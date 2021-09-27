События

16:53 27.09.2021

В МЦ "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста

2 мин читать
В МЦ "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" приветствует введение Национальным банком Украины в обращение памятных монет к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, но обеспокоены отсутствием упоминаний о евреях и еврейских символов на них.

"Наш центр приветствует шаги украинского государства, направленные на достойное чествование памяти жертв Холокоста…Однако нас обеспокоила тенденция подавать трагедию Бабьего Яра как своего рода универсальную беду человечества, которая не имеет прямого отношения к Холокосту. Наличие на монетах универсальных символов, которые могут символизировать любую трагедию, как: пронизанное пулей сердце, антропоморфные фигуры, олицетворяющие расстрелянные семьи, концентрические круги, напоминающие мишени, – является своего рода попыткой рассказать историю Холокоста без упоминания о евреях", - говорится в заявлении мемориального центра.

В документе отмечается, что "не хотелось бы такое важное событие ставить в один ряд с советской политикой памяти, когда директивным способом из упоминаний о жертвах Бабьего Яра убрали евреев, заменив их аморфными "советскими гражданами". В центре выражают надежду, что Национальный банк не будет уподобляться советским пропагандистам, не станет затирать факты и делать анонимными жертв этого символа "Холокоста от пуль".

В заявлении подчеркивается, что отсутствие упоминаний о евреях и еврейских символов на памятной монете – это то же самое, что Холокост без евреев или Голодомор без украинцев. "Здесь не может быть никакой универсализации, обезличивания, денационализации, поскольку евреев во времена Холокоста убивали только за то, что они евреи", - отмечается в заявлении.

В МЦ Холокоста "Бабий Яр" напомнили, что 27 сентября 2021 года Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом 5 и 10 гривень, посвященные 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре.

Теги: #бабий_яр #монеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 27.09.2021
В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

18:17 21.09.2021
По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

03:22 11.08.2021
Символическая синагога в "Бабьем Яру" может получить престижную международную награду

Символическая синагога в "Бабьем Яру" может получить престижную международную награду

13:02 22.07.2021
Госсекретарь США провел встречу с главой набсовета Мемориала "Бабий Яр"

Госсекретарь США провел встречу с главой набсовета Мемориала "Бабий Яр"

18:27 13.07.2021
Президент поставил точку в конфликтах вокруг Бабьего Яра

Президент поставил точку в конфликтах вокруг Бабьего Яра

13:23 13.07.2021
Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

14:10 09.07.2021
Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

Почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр - опрос

17:59 07.07.2021
НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, адаптируя для людей с нарушениями зрения

НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн, адаптируя для людей с нарушениями зрения

20:08 22.06.2021
Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

Фукс выходит из набсовета мемориального центра "Бабий Яр"

19:11 15.06.2021
Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

Кабмин утвердит план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии в "Бабином Яру" в ближайшее время - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

Министерства и центральные органы власти через полмесяца должны отчитаться о вакцинации сотрудников – совещание у Зеленского

Джонсон рассмотрит вариант привлечь военных для решения проблем с поставками топлива в Британии

Диверсия привела к пожару на арсенале ВСУ под Калиновкой в 2017 году - Венедиктова

ПОСЛЕДНЕЕ

В Макрона бросили яйцо во время поездки в Лион

Представитель белорусской оппозиции Колесникова стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

USAID запустило в Украине проект повышения эффективности работы органов местного самоуправления

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" заявления Лукашенко об американских базах в Украине

Министерства и центральные органы власти через полмесяца должны отчитаться о вакцинации сотрудников – совещание у Зеленского

Зеленский инициирует ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей

Фонд страхования военно-политических рисков заработает в конце 2022 или начале 2023 года

СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА