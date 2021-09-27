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16:15 27.09.2021

USAID запустило в Украине проект повышения эффективности работы органов местного самоуправления

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USAID запустило в Украине проект повышения эффективности работы органов местного самоуправления

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине пятилетний проект "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления" с бюджетом $74 млн.

"Приветливую всех с началом введения нового проекта повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления "Говерла", - сказал Шмыгаль на мероприятии по презентации соответствующего проекта в понедельник в Киеве.

По словам премьера, есть необходимость в расширении проекта, так как на это есть спрос у территориальных громад.

В свою очередь временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что новая программа является продолжением и расширением американской поддержки реформы децентрализации в Украине. "Мы рассматриваем реформу децентрализации как одну из самых успешных с 2014 года", - сказала она.

Временная поверенная в делах США в Украине отметила, что в начале эта реформа имела противников, но власти Украины успешно продолжали ее проводить.

"Далее необходимо принять поправки в Конституцию (в части децентрализации – ИФ) – это следующая ступень. Я призываю вас работать вместе, чтобы завершить этот процесс", - добавила Квин.

Проект "Говерла" призван способствовать правительства Украины в продвижении и осуществлении реформы децентрализации путем поддержки органов местного самоуправления, которые должны стать более состоятельными, подотчетными перед гражданами и способными эффективно оказывать услуги. Проект будет помогать правительству четче определять и разграничить полномочия между органами власти разных уровней.

Целями проекта является обеспечение растущей институционализации и эффективности системы местного самоуправления в Украине, содействие более самостоятельному региональному управлению, создание механизмов, которые помогут гражданам играть все большую роль в местном самоуправлении.

Управленческая структура проекта предусматривает центральный офис в Киеве и 6 региональных офисов, которые охватят своей поддержкой 7 областей и более 50 громад.

Поддержка предусматривает содействие осуществлению трансформационных преобразований на местном уровне, усиление состоятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц осуществлять соответствующие полномочия.

 

Теги: #usaid #проект
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