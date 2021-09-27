Фонд страхования военно-политических рисков заработает в конце 2022 или начале 2023 года

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины прогнозирует запуск Фонда для страхования военно-политических рисков в конце 2022 года или в начале 2023 года.

"У нас уже есть определенный прогресс в вопросе страхования военно-политических рисков, ведь это важный аспект в контексте внедрения Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Так, в рамках подготовки визита президента Украины в США у вице-премьер-министра Алексея Резникова были переговоры с рядом компаний и организаций, которые готовы присоединиться к процессу создания Консорциумного фонда. Этот фонд, собственно, и будет оператором по страхованию этих рисков. В течение 2022 года ставим целью заполнить фонд на треть, чтобы он смог начать работу уже в конце 2022-го или в начале 2023-го года. Это реалистичные сроки", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в ближайшее время два законопроекта, которые предусматривают введение льгот для субъектов предпринимательской деятельности в 15 территориальных громадах вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и в индустриальных парках, будут внесены в Верховную Раду. "По оптимистичным прогнозам народные депутаты могут принять его до конца 2021 года, чтобы с 2022 года льготы начали действовать", - говорится в сообщении.

Также до конца года в парламент планируется подать проект закона о замене части разрешительно-согласовательных процедур страхованием ответственности субъектов хозяйствования.