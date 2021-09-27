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14:34 27.09.2021

СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

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СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

Служба безопасности Украины разоблачила конструкторское бюро (КБ) в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ.

В СБУ отмечают, что данное конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн руб. ($3,5 млн). Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъяты: техническая документация по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму; платежные карточки российских банков; печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

В настоящее время следователями СБУ в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, осуществляется ряд экспертиз.

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению и наказанию всех причастных лиц.

Теги: #сбу #днепр
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