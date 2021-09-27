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14:21 27.09.2021

Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя

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Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя

Предпосылок для срыва начала отопительного сезона в Харькове нет, утверждает генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко.

"Нет никаких опасений, что отопительный сезон начнется не в установленные сроки. Мы готовы к нему уже в принципе на сегодня", - сказал Скопенко на брифинге в понедельник.

По его словам, работы по капитальному ремонту котельных либо завершены, либо находятся на стадии завершения, а заполнение сетей идет с опережением графика.

"По заполнению магистральных сетей, внутриквартальных и внутридомовых сетей мы на сегодня идем с превышением плана... Если взять сейчас у нас заполнение магистральных сетей 97%, внутриквартальных и внутридомовых - от 70% до 75%". Это говорит о том, что мы в отопительный сезон войдем вовремя, нормально и подготовлено", - сказал Скопенко.

Он также заверил, что проблем с поставками газа не ожидается. "За газ, который мы потребим в октябре-месяце, "Тепловые сети" внесли 140 млн.грн предоплаты, полностью выполнив все договорные условия (по отношению к НАК "Нафтогаз Украины" - ИФ)... Газ будет поставлен в полном объеме. В октябре с этим у нас проблем не должно быть", - сказал Скопенко.

Как сообщалось, в последние несколько лет в начале отопительного сезона в Харькове возникали проблемы с запуском тепла.

Теги: #харьков #отопительный_сезон
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