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14:04 27.09.2021

В повестке дня осенней сессии ПАСЕ нет украинских вопросов - нардеп Василенко

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В повестке дня осенней сессии ПАСЕ нет украинских вопросов - нардеп Василенко

Украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко.

"К сожалению, в Ассамблее страх быть брендированными "русофобами"… превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии ПАСЕ", - написала Василенко в понедельник в Фейсбуке.

По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки на бюро, где эти темы утверждаются.

"Объясняют тем, что буквально в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - рассказала Василенко.

Народный депутат также отметила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ".

"Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти на обсуждение ситуации в политгруппах не сильно хотят", - отметила член украинской делегации в ПАСЕ.

Василенко также сообщила, что на сессии пройдут дебаты о ситуации в Афганистане, миграционном кризисе в Латвии, Литве и Польше из-за обстановки в Беларуси, о кризисе на Западных Балканах.

Осенней сессия ПАСЕ открылась в понедельник в Страсбурге (Франция).

 

Теги: #пасе #голос
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