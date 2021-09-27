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13:25 27.09.2021

Умеренно теплая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

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Умеренно теплая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 28 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая, ночью прохладная, днем умеренно-теплая погода, которую обусловит антициклон, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь днем в отдельных районах северо-востока страны, Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 13-18°, на Закарпатье до 20°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 5-7°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 сентября самая высокая температура днем была 29,3 градусов тепла в 1927 году, самая низкая ночью - 1,2 градуса мороза в 1906 году.

В среду, 29 сентября, по всей Украине без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Закарпатье и на юге страны 5-10° тепла; днем 10-15°, в южной части и большинстве западных областей 13-18°.

В Киеве 29 сентября без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

Теги: #погода #прогноз
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