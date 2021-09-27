Джонсон рассмотрит вариант привлечь военных для решения проблем с поставками топлива в Британии

Премьер Великобритании Борис Джонсон в понедельник рассмотрит экстренный план с мобилизацией сотен военных для преодоления перебоев с поставками топлива, наблюдающихся на фоне нехватки водителей бензовозов и ажиотажного спроса на топливо, сообщает газета The Guardian.

На данное совещание для рассмотрения плана "Operation Escalin" соберутся высокопоставленные члены кабинета министров. До этого компания BP признала, что у трети ее АЗС исчерпаны запасы основных видов топлива, а ассоциация продавцов топлива (Petrol Retailers Association), представляющая 5,5 тыс. независимых продавцов, отмечала: от 50% до 90% ее членов сообщали об истощении у них топливных резервов.

Отмечается, что "Operation Escalin" была разработана, еще когда Британия готовилась к возможности "жесткого" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Согласно плану, сотни солдат должны будут привлечены к перевозке на бензовозах топлива на АЗС. Однако, по данным The Guardian, для реализации плана в полную силу потребуется срок вплоть до трех недель.

Один из источников The Guardian предположил, что высокий уровень нехватки топлива может наблюдаться еще не менее пяти дней, а может, и больше, если потребительское поведение жителей Британии не изменится.

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