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12:26 27.09.2021

Лукашенко утверждает, что США создают базы в Украине

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Лукашенко утверждает, что США создают базы в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

По его словам, эта тема неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", - заявил Лукашенко.

Теги: #сша #лукашенко #украина
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