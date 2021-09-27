В годовщину трагедии в Бабьем Яру в столице пройдет перформанс со стихами

В 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, 30 сентября, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве состоится музыкально-поэтический перформанс "Бабий Яр. Голосами".

Мероприятие организует Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Во время мероприятия режиссер Олег Липцин вместе с актерами и музыкантами "оживит" стихи из сборника Марианны Кияновской "Бабий Яр. Голосами". В книгу, за которую поэтесса в 2020 году получила государственную Шевченковскую премию, вошли 67 стихотворений, посвященных событиям в Бабьем Яру.