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11:57 27.09.2021

В Нидерландах задержали украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов - МИД

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В Нидерландах задержали украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов - МИД

Береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов, посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.

"Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина", - заверил спикер МИД Украины.

Теги: #нидерланды #мигранты
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