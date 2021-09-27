Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика и 4 судна-нарушителя

Суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозивших пассажиров из/в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа", и 4 судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова.

Как сообщает сайт прокуратуры АРК, в рамках уголовного производства начатого по ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332 и ст. 334 УК Украины установлено, что российской авиакомпанией незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок "Boeing" и "Embraer" для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины. Также установлено, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины.

Вместе с тем, с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

"Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма. К тому же иностранные суда из ведущих морских государств вообще не заходят в закрытые гавани полуострова. Нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии в целом наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки на оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.