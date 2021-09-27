В Черкасской области киберполиция ликвидировала схему изготовления поддельных COVID-сертификатов

Сотрудники киберполиции ликвидировали схему получения гражданами международных сертификатов о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры, которую организовала в Черкасской области 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, выполнявшей роль посредницы.

Как сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины в понедельник, фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат, за 5 тыс грн медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. "Женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не генерировалась в приложении "Дия" а медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях, совершенные имеющим право доступа лицом), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ведется следствие.

В домах правонарушительниц и в кабинете врача прошли санкционированные обыски, по результатам которых изъяты печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформлены COVID-сертификаты. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигурантов.