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09:47 27.09.2021

Житель Мариуполя приговорен к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в соцсетях

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Житель Мариуполя приговорен к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в соцсетях

51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что с ноября 2018 по июнь 2020 года злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, выложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".

В частности, обвиняемый копировал и таким образом распространял контент с призывами к разрешению военного конфликта и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к трем годам лишения свободы.

Теги: #пропаганда #война #интернет
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