Число заражений COVID-19 в мире превысило 231,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составляет 231 млн 820 тыс. 895, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 млн 748 тыс. 59 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 млн 931 тыс. 354 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 688 тыс. 32.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 652 тыс. 745. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 тыс. 918 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 351 тыс. 972 заболевших. Скончались 594 тыс. 443 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 89 млн 36 тыс. 518 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 610,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 119 человек, в Индии - 320, Бразилии - 2 тыс. 772.