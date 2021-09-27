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08:15 27.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 952 человека, 94 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 26 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 286, медработников - 32). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 478 человек; летальных случаев - 94; выздоровело – 952 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 395 404 человек, выздоровело 2 245 144 человека, летальных случаев - 55 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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