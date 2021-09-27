События

07:30 27.09.2021

Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один боец погиб, еще один ранен

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Российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, один боец погиб, еще один ранен

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще один ранен. С начала суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины. В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром

Отмечается, что боец находится в военном госпитале в состоянии средней тяжести.

В частности, в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вечером в воскресенье наемники из стрелкового оружия вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды у Новолуганского.

"В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе ОС. 

Теги: #оос #сводка #украина
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