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07:11 27.09.2021

На выборах в Германии лидирует СДПГ - предварительные результаты ЦИК

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На выборах в Германии лидирует СДПГ - предварительные результаты ЦИК

По опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Германии данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей. В комментариях СМИ отмечается, что это самый низкий в истории уровень поддержки.

"Зеленые" занимают третье место с 14,8% голосов, далее следуют Свободная демократическая партия - 11,5% и Альтернатива для Германии - 10,3%. голосов.

Теги: #результаты #цик #выборы #германия
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