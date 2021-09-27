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06:54 27.09.2021

Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

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В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации против COVID-19, который начнет работать с 27 сентября в ТРЦ COSMO Multimall, сообщила пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

"Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6", - говорится в соьщении.

В пресс-службе РГА отметили, что тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Кроме того, получить международное свидетельство о вакцинации можно будет у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или загрузить в приложении "Дия".

Теги: #киев #трц #украина #вакцинация
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