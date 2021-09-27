В Херсонской области в ДТП погибли два человека

В результате столкновения трех автомобилей на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" вблизи пгт Казацкое Каховского района погибли два человека, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Следователи установили, что 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, двигаясь из Новой Каховки, перед поворотом на село Казацкое, совершая обгон автомобиля марки ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала, в результате чего задел указанный автомобиль в районе левой передней двери.

Отмечается, что водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком МАН, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.