Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

Генсек Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что социал-демократы по итогам выборов получили от избирателей "добро" на формирование правительства; так же считают и в конкурирующей партии ХДС.

"У СДПГ есть задача формировать правительство", - заявил Клингбайль в эфире телеканала Welt. Примерно также считает и генсек партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Пауль Цимьяк.

"Есть возможности для будущей коалиции, можно править с "Зелеными" и "Свободными демократами"", - сказал Цимьяк в эфире телеканала. При этом он признал, что две политические силы идут наравне.

Опубликованные в 18.00 по итогам парламентских выборов в Германии экзит-поллы расходятся, по одному с 26% побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и партийный союз Меркель ХДС/ХСС получают по 25% голосов.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия, избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника.