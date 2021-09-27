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02:45 27.09.2021

Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

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Генсек Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что социал-демократы по итогам выборов получили от избирателей "добро" на формирование правительства; так же считают и в конкурирующей партии ХДС.

"У СДПГ есть задача формировать правительство", - заявил Клингбайль в эфире телеканала Welt. Примерно также считает и генсек партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Пауль Цимьяк.

"Есть возможности для будущей коалиции, можно править с "Зелеными" и "Свободными демократами"", - сказал Цимьяк в эфире телеканала. При этом он признал, что две политические силы идут наравне.

Опубликованные в 18.00 по итогам парламентских выборов в Германии экзит-поллы расходятся, по одному с 26% побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и партийный союз Меркель ХДС/ХСС получают по 25% голосов.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия, избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника.

Теги: #партии #коалиция #фрг #выборы
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