Вступление Украины в НАТО полностью зависит от Альянса – Залужный

Вступление Украины в НАТО полностью зависит от Североатлантического Альянса, хотя все натовские стандарты уже выполнены, убежден главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

"Готова. Почему нет? Мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали (частью – ИФ) НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы", - сказал Залужный в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

Он отметил, что Украина осуществила реформы по стандартам НАТО по вопросам управления, планирования, подготовки и применения.