В Черкасской области на довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника от "Слуги народа", правоохранители возбудили дело

В Черкасской области на округе № 197, где на промежуточные выборы в Верховную Раду зарегистрировали кандидата-двойника от партии "Слуга народа" Виталия Войцеховского, правоохранители начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зарегистрированный Центризбиркомом кандидат изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, что препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Правоохранители возбудили досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

"Полиция Черкасской проверяет все сообщения о возможных нарушениях и призывает субъектов избирательного процесса действовать исключительно в рамках закона", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины, которые пройдут 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) и №197 (центр – г.Канев Черкасской области).

6 сентября политсовет партии "Слуга народа" выдвинул действующего мэра города Золотоноша Черкасской области Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №197 (центр – Канев Черкасской области).