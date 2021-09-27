События

00:28 27.09.2021

В Черкасской области на довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника от "Слуги народа", правоохранители возбудили дело

2 мин читать
В Черкасской области на довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника от "Слуги народа", правоохранители возбудили дело

В Черкасской области на округе № 197, где на промежуточные выборы в Верховную Раду зарегистрировали кандидата-двойника от партии "Слуга народа" Виталия Войцеховского, правоохранители начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зарегистрированный Центризбиркомом кандидат изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, что препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Правоохранители возбудили досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

"Полиция Черкасской проверяет все сообщения о возможных нарушениях и призывает субъектов избирательного процесса действовать исключительно в рамках закона", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины, которые пройдут 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) и №197 (центр – г.Канев Черкасской области).

6 сентября политсовет партии "Слуга народа" выдвинул действующего мэра города Золотоноша Черкасской области Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №197 (центр – Канев Черкасской области).

Теги: #черкасская_область #украина #двойник #довыборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:27 26.09.2021
В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с двумя авто, в котором погиб мотоциклист

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с двумя авто, в котором погиб мотоциклист

22:35 26.09.2021
Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

Речь Зеленского на 76-й сессии ГА ООН была одной из сильнейших, считает Кулеба

21:43 26.09.2021
Кулеба: Украина рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции

Кулеба: Украина рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции

21:29 26.09.2021
Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

19:46 26.09.2021
Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

Бойцам ВСУ вскоре выплатят задолженности по зарплате

17:09 24.09.2021
Украина защищает безопасность всех европейских наций - посол Швеции

Украина защищает безопасность всех европейских наций - посол Швеции

17:06 24.09.2021
Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать критериям - Квин

Украина станет членом НАТО, когда будет соответствовать критериям - Квин

14:43 24.09.2021
Фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Фильм "Плохие дороги" режиссера Ворожбит выдвинут на премию "Оскар" от Украины

10:33 24.09.2021
ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

08:39 24.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 153 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

В Украине за сутки зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Шольц обрадован итогами выборов

В Кривом Роге правоохранители разоблачили майнинговую ферму криптовалюты - полиция

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

Явка на выборах в Германии на 14.00 снизилась по сравнению с 2017г и составила 36,5%

Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет сложил избирательный бюллетень так, что стало известно, за кого он голосует

В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

Британский фрегат провел наблюдение в Восточно-Китайском море за судами, нарушавшими санкции против КНДР

В начале недели по всей Украине ожидается солнечная погода без осадков, только во вторник на востоке небольшой дождь

Избирательные участки открылись в Германии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА