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23:27 26.09.2021

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с двумя авто, в котором погиб мотоциклист

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В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с двумя авто, в котором погиб мотоциклист

 

В Харькове правоохранители расследуют обстоятельства гибели мотоциклиста, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями в воскресенье вечером, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:30 на проспекте Тракторостроителей. На автодороге произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Сейчас устанавливается личность погибшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги: #мотоциклисты #дтп #украина #харьков
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