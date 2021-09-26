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21:29 26.09.2021

Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

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Литва передаст для ВСУ Украины жилеты и пояса на сумму более EUR 677 тыс.

Литва планирует передать для Вооруженных сил (ВСУ) Украины бронежилеты и баллистические пояса на сумму более EUR 677 тыс., сообщает издание Klaipeda Diena.

По информации издания, Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Отмечается, что украинской армии передадут 490 бронежилетов на сумму EUR 617,801 тыс. и столько же баллистических поясов за EUR 59,290 тыс.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать ее войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Литва ранее передала украинской армии оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Теги: #всу #помощь #украина #литва
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