27 сентября: Какой сегодня праздник

27 сентября отмечается большой христианский праздник – Воздвижение Креста Господня. Также на эту дату приходится День воспитателя и всех дошкольных работников в Украине, а также Всемирный день туризма. Еще сегодня День независимости Туркменистана и День французского сообщества в Бельгии.

Воздвижение Креста Господня – один из двунадесятых праздников. Посвящен воспоминанию обретения Креста Господня возле горы Голгофы. Католическая церковь празднует Воздвижение Креста Господня 14 сентября.

На Воздвижение верующие посещают богослужения в храмах, благодарят Бога за спасение и молятся о здравии. В этот день положено соблюдать строгий пост.

Запреты: нельзя конфликтовать с окружающими, работать, есть блюда из мяса, яиц, молока.

По поверью, также нельзя на Воздвижение начинать новое дело (будет неуспешным), отправляться в поездку (можно попасть не туда, куда планировалось), гулять на природе (есть угроза нападения змей). 27 сентября ворота и двери домов плотно закрывают, чтобы змеи не заползли внутрь на зимовье.

27 сентября в Украине — День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.

Всемирный день туризма учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации, (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. В этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Именины: Иван

Приметы:

Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает

Пришли утренние заморозки на Воздвижение – к ранней зиме.

Резкое похолодание – к ранней весне.