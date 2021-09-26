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19:00 26.09.2021

В Кривом Роге правоохранители разоблачили майнинговую ферму криптовалюты - полиция

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В Кривом Роге правоохранители разоблачили майнинговую ферму криптовалюты - полиция

В Кривом Роге правоохранители разоблачили в квартире майнинговую ферму криптовалюты, сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

"25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний криворожец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям для минимизации затрат во время майнинга.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат организатор с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Правоохранители направили на экспертизу все изъятое. В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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Теги: #майнинг_криптовалют #полиция #кривой_рог
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