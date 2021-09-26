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17:29 26.09.2021

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен – штаб ООС

Один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве на востоке Украины в воскресенье, еще один получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщается в сводке на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток по состоянию на 17.00 26 сентября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

 

Теги: #всу #потери #оос #гибель
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