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16:51 26.09.2021

Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ

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Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал как непростую ситуацию, которая складывается в отношениях Пекина и Тайваня, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"В настоящее время обстановка в Тайванском проливе - сложная и мрачная", - приводят СМИ слова из поздравления Си Цзиньпина, адресованного новому председателю главной тайванской оппозиционной партии Гоминьдан Чжу Лилуню.

Си Цзиньпин отметил, что Коммунистической партии Китая и Гоминьдану следует сотрудничать на общей политической основе. Он добавил, что обоим политическим силам нужно добиваться мира и объединения страны.

В ответном письме к председателю КНР Чжу Лилунь написал, что для достижения мира и стабильности в районе Тайванского пролива Пекину и Тайбэю нужно искать общую почву, но при этом принимать во внимание отличия друг от друга.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

СМИ напоминают, что отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Так, в 2020 году самолеты ВВС КНР 380 раз совершали полеты в провозглашенной в одностороннем порядке администрацией Тайваня опознавательной зоне ПВО острова. Такие полеты продолжились в этом году: так, в минувший четверг в зону вошла авиагруппа из 24 самолетов ВВС КНР, включая два бомбардировщика, способных нести ядерное оружие на борту.

Теги: #китай #тайвань
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