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15:17 26.09.2021

В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

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В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

- Женщин-депутатов в парламенте Исландии по итогам прошедших накануне всеобщих выборов окажется больше, нежели мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Так, в 63-местный Альтинг - однопалатный парламент - были избраны 33 женщины, то есть 52% от числа парламентариев. При этом, отмечают СМИ, ни в одной другой европейской стране нет более 50% женщин в высших законодательных органах власти; причем больше всего женщин-парламентариев работает в Швеции - 47%.

По данным СМИ, на выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, расширившая свое большинство в парламенте. Однако позиции партии премьера "Движение левых зеленых", ослабли, а ее сторонников из правого лагеря, наоборот, окрепли.

В настоящий момент лишь в пяти странах мира женщины занимают не менее половины мест в парламенте - в Руанде (61%), на Кубе (52%), в Никарагуа (51%), в Мексике (50%) и ОАЭ (50%).

СМИ напоминают, что в отличие от ряда других стран в Исландии нет квоты на женское представительство в парламенте, однако некоторые партии требуют, чтобы не менее определенного числа их кандидатов были женщинами. Вместе с тем, добавляют СМИ, Исландия долгое время была страной, находившейся на первых позициях в мире по обеспечению равенства прав мужчин и женщин.

Так, первый закон о равной оплате труда в независимости от пола здесь был принят в 1961 году. Исландия в 1980 году стала первой страной мира с женщиной-президентом во главе, избранной по демократической процедуре. Также в Исландии предусмотрен одинаковый отпуск по уходу за ребенком и для мужчин, и для женщин.

Теги: #женщины #парламент #исландия
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