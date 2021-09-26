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14:41 26.09.2021

Британский фрегат провел наблюдение в Восточно-Китайском море за судами, нарушавшими санкции против КНДР

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Фрегат Richmond ВМС Британии ранее в сентябре зафиксировал в Восточно-Китайском море действия судов разных стран, нарушавших международные санкции против ядерной и ракетной программ КНДР, говорится в обнародованном в воскресенье пресс-релизе Минобороны Великобритании.

"Корабль Richmond недавно провел операции в Восточно-Китайском море для поддержания санкций ООН, направленных против программы разработки оружия массового поражения и ракетной программы КНДР. Санкции, принятые в 2017 году, запрещают поставки топлива и продуктов нефтепереработки в КНДР", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, фрегат, приписанный к авианосной ударной группе ВМС Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth, идентифицировал суда-нарушители, собрал видео- и фотоматериалы по нарушениям санкций и передал их затем в ООН. Также корабль провел разведку за "другими судами, представляющими интерес".

"Амбиции Северной Кореи в сфере получения оружия массового поражения дестабилизируют регион и представляют угрозу для всего мира. Эта важнейшая активность (фрегата - ИФ), в рамках развертывания авианосной ударной группы в регионе, подрывает подобные амбиции", - цитируются в заявлении слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Кроме того, в пресс-релизе напоминается, что в августе авианосная ударная группа провела серию учений с Японией, США и Южной Кореей. Отмечается, что в знак "непоколебимой приверженности Индо-Тихоокеанскому региону" ВМС Британии недавно отправили в регион два патрульных судна - Spey и Tamar - для обеспечения здесь постоянного военного присутствия.

Теги: #фрегат #великобритания #кндр
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