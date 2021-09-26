В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

Вследствие пожара в хостеле столицы погиб человек, сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев на своей странице в Фейсбуке.

Сообщение о пожаре на в Святошинском районе столицы поступило 26 сентября в 3:00.

"По прибытию на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3 этаже 3-х этажного административного здания, переоборудованной под хостел", - указано в посте.

В ГСЧС отметили, что в 3:31 пожар был локализован и в 3:53 - ликвидирован на площади 40 кв. м.

По прибытию было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия пожарных один из них выпрыгнул из окна 3-го этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчину было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара.

Пострадавший мужчина, получивший травмы от падения с высоты, был госпитализирован.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киев.

Причина пожара устанавливается.