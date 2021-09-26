С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил утром в воскресенье.

"В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в сводке.

При этом, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в штабе.