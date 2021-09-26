События

07:19 26.09.2021

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

1 мин читать
С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил утром в воскресенье.

"В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в сводке.

При этом, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 25.09.2021
Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

07:23 25.09.2021
С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:59 24.09.2021
Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

07:20 24.09.2021
Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

17:35 23.09.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

07:32 23.09.2021
Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

07:38 22.09.2021
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

17:34 21.09.2021
На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

07:47 21.09.2021
С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

07:42 20.09.2021
Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области водитель иномарки сбил двух пешеходов: один погиб, второй госпитализирован

26 сентября: Какой сегодня праздник

Три человека погибли, около 50 пострадали в результате аварии с поездом в США - СМИ

Полиция изъяла оружие и наркотические вещества у двух черновчан

Директор Бюро экономической безопасности рассказал о планах ведомства

В Одесской области мужчина признался, что случайно застрелил товарища по охоте

Зеленский поздравил боксера Усика с победой

Парламентские выборы пройдут в Германии

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

Вследствие ДТП в Харьковской области погибла велосипедистка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА