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07:03 26.09.2021

В Тернопольской области водитель иномарки сбил двух пешеходов: один погиб, второй госпитализирован

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В Тернопольской области водитель иномарки сбил двух пешеходов: один погиб, второй госпитализирован

В селе Новое Село (Тернопольская обл.) водитель иномарки сбил двух пешеходов, один погиб, второй госпитализирован, сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области в субботу.

"Авария произошла 25 сентября около 3:00 на трассе Подволочиск-Збараж. В селе Новое Село водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов. Юноши шли по проезжей части дороги", - указано в сообщении.

Отмечается, что после удара машина перевернулась.

В результате один из пешеходов - восемнадцатилетний житель села Сокорики, погиб на месте ДТП. 25-летнего прохожего с переломами и телесными повреждениями госпитализировали в больницу в реанимационное отделение. С травмами в медучреждение доставили и водителя.

У водителя взяли образцы крови на содержание алкоголя. Решается вопрос о его задержании по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Теги: #жертвы #дтп #тернопольская
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