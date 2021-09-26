Три человека погибли, около 50 пострадали в результате аварии с поездом в США - СМИ

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли, как минимум, три человека, более 50 пострадали, сообщают американские СМИ, ссылаясь на власти.

Агентство Associated Press (AP), со ссылкой на заявление представителя транспортной компании Amtrak Джейсона Абрамса, пишет, что в момент аварии, которая произошла в штате Монтана в 30 км от границы с Канадой, в поезде находились 147 пассажиров и 13 сотрудников поездной бригады.

Абрамс отметил, что Аmtrak сотрудничает с местными властями для организации перевозки пострадавших и безопасной эвакуации всех остальных пассажиров.