События

05:00 26.09.2021

Полиция изъяла оружие и наркотические вещества у двух черновчан

1 мин читать
Полиция изъяла оружие и наркотические вещества у двух черновчан

Правоохранители обнаружили и изъяли у двух жителей г. Черновцы оружие и наркотические средства, сообщил отдел коммуникация полиции Черновицкой области.

"При проведении специальных полицейских мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли по месту жительства и гаражах нарушителей: винтовки, пистолеты, гильзы и патроны, металлические банки с порохом… станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия, свертки и контейнер с веществом белого цвета, свертки с растением зеленого цвета, устройство для выкуривания наркотиков", - указано в сообщении.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Двум фигурантам за преступления, предусмотренные частью 1 статьи 263 УК Украины. (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) сообщено о подозрении.

Как сообщается, досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют информацию о причастности других лиц.

Теги: #черновицкая_область #оружие #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 25.09.2021
В Чернигове полицейские изъяли арсенал нарезного оружия и взрывоопасных предметов

В Чернигове полицейские изъяли арсенал нарезного оружия и взрывоопасных предметов

19:51 24.09.2021
Правоохранители изъяли более 15 килограммов янтаря, 13 мотопомп, оружие и транспорт во время рейдов в Ровенской области

Правоохранители изъяли более 15 килограммов янтаря, 13 мотопомп, оружие и транспорт во время рейдов в Ровенской области

17:13 15.09.2021
CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

15:34 14.09.2021
Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

11:52 06.09.2021
Глава МВД рассчитывает, что осенью Рада примет закон об обороте оружия

Глава МВД рассчитывает, что осенью Рада примет закон об обороте оружия

07:16 05.09.2021
На Буковине за сутки выявили 124 новых случая COVID-19

На Буковине за сутки выявили 124 новых случая COVID-19

12:01 03.09.2021
Зеленский: Поставляемое из США в Украину вооружение - не для продажи

Зеленский: Поставляемое из США в Украину вооружение - не для продажи

16:34 31.08.2021
Украина присоединится к платформе Совета Европы для сотрудничества в области наркополитики, так называемой "Группе Помпиду"

Украина присоединится к платформе Совета Европы для сотрудничества в области наркополитики, так называемой "Группе Помпиду"

09:58 28.08.2021
В центре Кропивницкого обнаружен схрон оружия, изъяты противотанковые гранаты и более тысячи патронов

В центре Кропивницкого обнаружен схрон оружия, изъяты противотанковые гранаты и более тысячи патронов

12:36 26.08.2021
Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор Бюро экономической безопасности рассказал о планах ведомства

В Одесской области мужчина признался, что случайно застрелил товарища по охоте

Зеленский поздравил боксера Усика с победой

Парламентские выборы пройдут в Германии

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

Вследствие ДТП в Харьковской области погибла велосипедистка

Украинские и американские военные совершили совместное десантирование

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта

Нацполиция перешла на усиленный режим работы до 8 октября

Экс-глава Каталонии Пучдемон после освобождения из-под стражи на Сардинии обещал продолжать борьбу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА