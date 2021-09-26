Полиция изъяла оружие и наркотические вещества у двух черновчан

Правоохранители обнаружили и изъяли у двух жителей г. Черновцы оружие и наркотические средства, сообщил отдел коммуникация полиции Черновицкой области.

"При проведении специальных полицейских мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли по месту жительства и гаражах нарушителей: винтовки, пистолеты, гильзы и патроны, металлические банки с порохом… станки, с помощью которых осуществлялась переработка огнестрельного оружия, свертки и контейнер с веществом белого цвета, свертки с растением зеленого цвета, устройство для выкуривания наркотиков", - указано в сообщении.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Двум фигурантам за преступления, предусмотренные частью 1 статьи 263 УК Украины. (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) сообщено о подозрении.

Как сообщается, досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют информацию о причастности других лиц.