Директор Бюро экономической безопасности рассказал о планах ведомства

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник рассказал, с чего начнет работу вверенное ему ведомство.

"Не с бизнеса начинаем расследования, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы", - сказал он в эфире телеканала Украина 24 в субботу.

Мельник отметил, что только после этого ведомство перейдет к проверкам бизнеса. Ведь он - "следствие использования схемы".

Ранее сообщалось, запуск Бюро экономической безопасности перенесли на 25 ноября. На следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование. Орган должен стать единственным, который будет расследовать преступления, связанные с экономикой.