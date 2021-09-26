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03:00 26.09.2021

В Одесской области мужчина признался, что случайно застрелил товарища по охоте

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В Одесской области мужчина признался, что случайно застрелил товарища по охоте

В Одесской области мужчина обратился в полицию и признался, что случайно застрелил товарища по охоте, целившись в дичь, сообщили в Измаилском районном отделе полиции Одесской области в субботу.

"В полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте. От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Оба охотничьи ружья изъяли, их направят на экспертизу. Признавшегося доставили в территориальный отдел полиции, решается вопрос о его задержании.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности), за что предусмотрено от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Теги: #жертва #охота #одесская_область
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