События

23:32 25.09.2021

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

1 мин читать
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

В Киеве, в Святошинском районе нетрезвый водитель совершил наезд на полицейский автомобиль, четыре участника ДТП получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы в субботу.

"На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль "Шкода" за нарушение правил дорожного движения. При составлении административных материалов, водитель автомобиля "Форд Транзит", который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль "Тойота", который от удара въехал в остановленное авто "Шкода", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы различной степени тяжести. Один из правоохранителей госпитализирован в медучреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

По результатам теста на алкоголь, у водителя оказалось 1.16 промилле алкоголя в крови.

Мужчину задержала полиция, ему готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Теги: #киев #дтп #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:30 25.09.2021
Вследствие ДТП в Харьковской области погибла велосипедистка

Вследствие ДТП в Харьковской области погибла велосипедистка

16:31 25.09.2021
В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

10:06 25.09.2021
Полиция Тернопольской области сообщила о переходе на усиленный режим службы с 25 сентября по 8 октября

Полиция Тернопольской области сообщила о переходе на усиленный режим службы с 25 сентября по 8 октября

18:42 24.09.2021
Департамент патрульной полиции остается в структуре Нацполиции Украины – Монастырский

Департамент патрульной полиции остается в структуре Нацполиции Украины – Монастырский

17:58 24.09.2021
Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

Киевские острова принадлежат громаде, передавать их в частную собственность запрещено - КГГА

17:02 24.09.2021
Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

11:59 23.09.2021
Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

11:18 22.09.2021
В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся, водитель скончался

В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся, водитель скончался

07:03 22.09.2021
Апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику "пьяного" ДТП, в котором погибли 2 человека

Апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику "пьяного" ДТП, в котором погибли 2 человека

17:01 21.09.2021
Из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" в среду вечером возможны ограничения работы трех станций киевского метро

Из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" в среду вечером возможны ограничения работы трех станций киевского метро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские и американские военные совершили совместное десантирование

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта

Нацполиция перешла на усиленный режим работы до 8 октября

Экс-глава Каталонии Пучдемон после освобождения из-под стражи на Сардинии обещал продолжать борьбу

Освобожденная в Канаде финдиректор Huawei прибыла в Китай

Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

Безуглая вызвала Бутусова на заседание ВСК после его информации о показаниях Бурбы

Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА