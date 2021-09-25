В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

В Киеве, в Святошинском районе нетрезвый водитель совершил наезд на полицейский автомобиль, четыре участника ДТП получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба Нацполиции столицы в субботу.

"На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль "Шкода" за нарушение правил дорожного движения. При составлении административных материалов, водитель автомобиля "Форд Транзит", который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль "Тойота", который от удара въехал в остановленное авто "Шкода", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы различной степени тяжести. Один из правоохранителей госпитализирован в медучреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

По результатам теста на алкоголь, у водителя оказалось 1.16 промилле алкоголя в крови.

Мужчину задержала полиция, ему готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.