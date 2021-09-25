Вследствие ДТП в Харьковской области погибла велосипедистка

В Богодухове (Харьковская обл.) автомобиль сбил 52-летнюю женщину на велосипеде, она погибла на месте, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

"25 сентября в 5:36 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что в Богодухове на 53 км автодороги "Харьков-Ахтырка" автомобиль "ВАЗ-2101" сбил женщину", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 55-летний водитель при встречном разъезде с неустановленным автомобилем не учел дорожную обстановку и наехал на велосипедистку.

"52-летняя женщина двигалась по обочине автодороги в попутном направлении. От полученных травм она погибла на месте", - отметили в полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

Ранее сообщалось, что два украинца погибли вследствие столкновения микроавтобуса с грузовиком в Венгрии.