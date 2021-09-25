Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси, сообщила пресс-служба президента Украины в субботу.

"Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

В сообщении отмечается, что с целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент Египта отметил развитие контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Зеленский поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.

Также стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.

Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне.

Зеленский проинформировал президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.

Кроме того, Зеленский пригласил Абделя Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.