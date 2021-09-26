26 сентября: Какой сегодня праздник

26 сентября в Украине празднуют День машиностроителя, европейский День языков, международный день глухих и день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Также сегодня Всемирный день контрацепции, а у православных - День памяти святого Корнилия. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День машиностроителя в Украине учрежден в 1993 году соответствующим указом президента Леонида Кравчука, который он подписал в поддержку инициативы работников машиностроения и приборостроения. Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно в четвертое воскресенье сентября.

26 сентября - Европейский день языков — как способ поддержки языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца и развития преподавания языков в мире.

Начиная с 2007 года по инициативе десяти международных организаций, связанных с проблемами планирования семьи, начали праздновать Всемирный день контрацепции. Праздник, по замыслу организаторов, должен привлечь внимание власти и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания и пренебрежения к средствам контрацепции.

Сегодня также празднуют Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Этот День позволяет мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения как первоочередной задачи.

По церковному календарю наступает день святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В Новом Завете сказано, что известен он своей праведной жизнью, но был "благочестивым и боящимся Бога" — именно так называли людей, которые были язычниками, почитали Бога Израиля, но не были членами иудейской общины.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. "В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон", — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Приметы:

Земледельческое сознание наших предков приняло во внимание не житие святого Корнилия, а его имя, в котором увидели связь со словом "корень". Поэтому ко дню святого приурочена уборка всех корнеплодов — картофеля, редьки, моркови, брюквы, хрена и т. п., кроме репы. Считалось, что с этого дня прекращается рост всех растений.

Из полученных овощей готовили разнообразные блюда. В особом почете в этот день была редька, которую в народе прозвали "королевой овощей". Этот корнеплод, обладающий интересным вкусом, является источником полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого организма.

Люди верили, что именно сегодня идет последний теплый дождик, потом вода уже будет холодной. А также, по поверью, дождь не просто льет, а так, что его струйки сходятся крест-накрест на земле, затягивая ей раны, которые люди нанесли ей за лето и весну.

Говорят, что после Корнилия корень не растет, а погибает. Именно поэтому 26 сентября стремились закончить все работы в поле, собрать урожай.

Если в этот день идет теплый дождь — в этом году он будет последним. Выйти под такой дождь — хорошая примета. Считается, что он заряжает человека силой на весь год и избавляет от дурных мыслей.

Если на Корнильев день все грачи полетят на юг — скоро пойдет снег.

Чтобы восстановить гармонию в семье, наши предки считали, что в этот день нужно разрезать репу пополам и смазать разрез медом, затем половинки сложить. Потом через три часа нужно сесть со своим любимым за стол и каждому съесть по половине репы.

Съешь в этот день редьку — болеть не будешь.

Поставить на стол репу — к миру в семье.

Если ребенок до девяти лет в этот день наестся вволю блюд из репы — это укрепит ему разум.

Именины:Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

В этот день:

1687 — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон.

1815 — герцог Ришелье назначен премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция.

1815 — Австрийская империя, Пруссия и Российская империя заключили в Париже Священный союз для обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814-1815.

1919 — войска Нестора Махно прорвали фронт Добровольческой армии и осуществили дерзкий рейд в направлении Бердянска и Таганрога.

1930 — Польские власти запретили деятельность "Пласта".

1951 — Бундестаг проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.

1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты.

1969 — Вышел последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road".

1991 — Установлены консульские отношения между Украиной и Австрией.

1995 — Украина принята в Совет Европы.

2012 — Убийство в ТРЦ "Караван". Подозреваемый Ярослав Мазурок убил троих охранников и ранил одного сотрудника торгового центра.

2017 — Пожар на складе боеприпасов в Калиновке. В зону поражения взрывоопасных веществ и предметов, которые были на этих военных складах попали населенные пункты в радиусе 5 км.