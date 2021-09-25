Освобожденная в Канаде финдиректор Huawei прибыла в Китай

В китайском городе Шэньчжэнь приземлился самолет с финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которую освободили после трехлетнего пребывания под стражей в Канаде, а в Кальяри приземлился самолет с канадскими подданными, которые провели три года в КНР, сообщают западные СМИ.

Подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора - по прибытию в Кальяри встретил премьер-министр Джастин Трюдо.

Примерно в то же время на юго-востоке Китая приземлился самолет с Мэн Ваньчжоу. К трапу расстелили красную дорожку, финдиректора крупной китайской компании встретили сотни людей в аэропорту в знак поддержки.

Она была арестована в Ванкувере в 2018 году по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Суд принял решение о ее освобождении после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключалась в том, что Мэн Ваньчжоу признала факты сокрытия данных о нарушении санкций, это послужило основанием для отказа США от требований экстрадиции гражданки КНР из Канады в Соединенные Штаты.

После ее ареста в Канаде в 2018 году в Китае с разницей в несколько дней задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора. Их обвинили в шпионаже. В итоге Спэйвора, работавшего в Северной Корее и в Китае, признали виновным в шпионаже и приговорили судом к 11 годам тюремного заключения. Суд над Ковригом завершился в марте, но приговор ему в КНР еще не вынесли.

24 сентября их освободили в Китае, и они отправились на чартерном рейсе в Канаду в сопровождении посла.