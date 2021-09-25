Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

Украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии на места постоянной дислокации, несмотря на завершение учений "Запад-2021", заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественное закрытие (учений - ИФ), в настоящее время мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было аж 19 на сегодня, которые появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

По словам Залужного, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. По данным командующего, каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - уточнил он.

Залужный добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Государственную Думу, поэтому некоторые перемещения фиксируются, "но расслабляться совсем мы в настоящее время не можем".